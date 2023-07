Arcola, illuminazione e sicurezza Adeguati tutti i punti luce

Proseguono i lavori di potenziamento dell’illuminazione pubblica ad Arcola nell’ottica di incrementare la sicurezza cittadina. Il Comune sta infatti completando il secondo step del progetto di potenziamento che vede interessate diverse porzioni del territorio. Nel dettaglio si tratta di via della Repubblica, via Cà del Bosco, via Carpione, via Fidolfi, via Picedi, il primo tratto di via Luschiato, via Pedemonte e via Fratelli Cervi. A seguire saranno interessate altre zone del comune con l’obiettivo di rendere più sicuro il territorio arcolano sotto ogni punto di vista. Recentemente è stato inoltre è stato completato l’adeguamento delle lampade con minor consumo su tutti i circa 1900 punti luce di cui dispone il territorio comunale.