Arcola città che legge. Il ’patto’ per promuovere l’accesso alla conoscenza

"La conoscenza è un bene comune e il libro e la lettura sono strumenti insostituibili di accesso alla conoscenza". Ne è convinto il Comune di Arcola che lancia il “Patto per la lettura” per il quale ha appena concluso la fase di raccolta delle adesioni sul territorio. "La promozione del libro e della lettura costituiscono una politica pubblica irrinunciabile, questo il principio sul quale si fonda la condivisione e promozione del patto stesso – spiega l’ente –. Il progetto, promosso dall’assessorato alla cultura, prevede la sottoscrizione del patto tra amministrazione comunale e tutte le istituzioni pubbliche, scuole, case editrici, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, imprese private, fondazioni, associazioni culturali e di volontariato che operano sul territorio comunale, per la promozione della lettura e la creazione di una rete territoriale locale".

In particolare i sottoscrittori del patto si impegnano fra l’altro a "riconoscere l’accesso alla lettura quale diritto di tutti", tra gli obbiettivi, ci sono il "favorire l’adesione ai progetti di promozione della lettura proposti dalla biblioteca; supportare l’adesione e la partecipazione ai progetti di promozione della lettura proposti dal Centro per il libro e la lettura; rcercare sostegni, anche economici, per realizzare o sostenere progetti di promozione del libro e della lettura sul territorio; consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce (0-6anni) nelle istituzioni educative". Nelle azioni di promozione della lettura della biblioteca dovrà essere riservata particolare attenzione alle fasce di popolazione in età prescolare, scolare e alle fasce socialmente svantaggiate. Dovrà essere inoltre favorita "un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e di conoscenza fra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, legge libri, dando continuità e vigore alle iniziative di promozione alla lettura già collaudate, sviluppandone sempre di nuove e creando ambienti favorevoli alla lettura". Conclusa la raccolta delle adesioni, il patto verrà inserito nel portale nazione del Cepell (il centro per la lettura). Info [email protected] responsabile Daniela Tresconi 0187 952830.