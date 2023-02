Arcola, incidenti causa buche. Progetto per sistemare via XXV Aprile

Arcola, 20 febbraio 2023 – Via XXV Aprile a Piano di Arcola è pericolosa. La situazione, insostenibile da anni, è stata più volte oggetto di segnalazioni e proteste dei cittadini, ha causato incidenti e ha innescato richieste di risarcimento danni da parte di automobilisti rimasti vittime del pessimo stato del manto stradale, costellato di buche. Una situazione della quale nota all’amministrazione, tant’è che due settimane fa è stato finalmente approvato in giunta il progetto esecutivo – affidato all’architetto Massimo Lupi – delle opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza mediante asfaltatura di via XXV Aprile e via Giovato. Peccato che i lavori potranno andare a gara solo se e quando il Comune ottenga il finanziamento chiesto alla Regione nell’ambito dei fondi destinati alle reti stradali. Il progetto stima il costo totale dell’intervento in 868.617 euro, di cui 650 mila per lavori a base di gara e il resto per oneri della sicurezza, Iva al 10 per cento e spese tecniche. Nel frattempo chi percorre via XXV Aprile continua a rischiare e il Comune continua a pagare i danni. Più volte la cronaca ha dato voce alle proteste: "La strada è in condizioni disastrose, piena di buche. Molti...