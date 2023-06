Arcola, 90mila euro per manutenzione straordinaria del centro storico Il Comune di Arcola corre per aggiudicare l'appalto da 90mila euro per la manutenzione straordinaria del centro storico di Cerri entro il 15 settembre. Grazia al Mef, l'affidamento avverrà tramite trattativa diretta con un singolo operatore per velocizzare i tempi.