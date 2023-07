Apre l’ostello nel centro di Ameglia, gestione affidata alla Host 501. Previsti incassi per 419 mila euro

Ameglia (Spezia), 5 luglio 2023 – L’ostello di proprietà del Comune nel centro storico di Ameglia ha finalmente un nuovo gestore, selezionato a seguito del bando pubblicato il 26 aprile scorso. Con determina 550 della responsabile dell’area amministrativa, Federica Gennaro, l’Hostel Ameglia – chiuso dal 2018 e che il Comune ha provveduto a ristrutturare – è stato infatti aggiudicato in concessione, per sette anni, alla Host 501 srls con sede a Riccò del Golfo, unica società ad aver partecipato alla gara, che ha ottenuto un punteggio di 68 punti e ha presentato un’offerta economica di 85 mila euro (il canone totale a base di gara era di 68 mila euro), impegnandosi dunque a versare al Comune 7.500 euro per il 2023, 10 mila per il 2024 e 13.500 euro per ciascun anno dal 2025 al 2029 compreso.

Come noto la struttura è sviluppata su 3 livelli fuori terra e all’interno possono essere svolti i servizi di pernottamento con prima colazione, bar e ristorazione, Infopoint turistico-culturale e altri. Il gestore potrà quindi esercitare l’attività di pernottamento con prima colazione, con capacità ricettiva di sei camere ciascuna con bagno completo di doccia e servizi igienici: due stanze al piano terra ciascuna con 4 posti letto; una al piano primo sottostrada con 6 posti letto; tre stanze al piano secondo sottostrada (una con 5 posti letto, una con 2 e la terza con 4 posti letto). Tra gli ulteriori locali disponibili, ci sono al piano terra il soggiorno, la terrazza e il cortile e al piano primo la cucina, sala ristoro, bagni e terrazza. Il servizio bar e ristorazione, prioritariamente destinato agli ospiti della struttura, potrà essere offerto anche a ospiti esterni in conformità alle finalità turistiche e culturali della struttura. Il servizio Infopoint turistica dovrà garantire informazioni su servizi turistici, spettacoli, itinerari e quant’altro il territorio comunale possa offrire.

Il concessionario dovrà avviare la gestione entro il termine di un mese dall’affidamento, tenere aperto per un minimo di 8 mesi nell’arco dell’anno solare e provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria dell’immobile. Nel bando, il Comune aveva indicato anche una stima degli incassi derivanti dalla gestione dei servizi: 59.900 euro annui e 419.000 complessivi nei sette anni di concessione.