Aperto e rinviato il consiglio sul bilancio Agli atti non c’è il parere della commissione

di Elena Sacchelli

Accolta la sospensiva proposta dal presidente del consiglio comunale Carlo Rampi: il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 verranno discussi, previa riconvocazione della commissione bilancio, martedì 28 febbraio alle 16,30. Le due corpose pratiche erano all’ordine del giorno del consiglio comunale convocato per ieri ma per capire i motivi che hanno portato il presidente Rampi a proporre una questione sospensiva, accolta all’unanimità da tutti i consiglieri presenti – 12 per l’esattezza – è necessario fare un passo indietro.

La commissione Bilancio, in cui si sarebbero dovute analizzare le due pratiche, era stata convocata dalla presidente Beatrice Casini venerdì scorso, il 17 febbraio. Presenti, oltre alla presidente, i soli consiglieri di maggioranza Gianluca Maggiari (vicepresidente) e Luca Ponzanelli. In quell’occasione la seduta era stata considerata deserta consultando il regolamento del consiglio comunale, in cui viene specificato che "le commissioni, in seconda convocazione, decidono con la presenza di un terzo dei componenti più il presidente o chi ne fa le veci". Un testo che, come specificato da Rampi, è in antinomia con lo Statuto del Comune dove si legge invece che "in seconda convocazione le commissioni decidono con la presenza di un terzo dei componenti compreso il presidente".

"Nella gerarchia delle fonti normative del Comune lo Statuto ha prevalenza su ogni altra disposizione regolamentare - ha spiegato Carlo Rampi -. Nel caso di specie, inoltre, si rileva come la norma statutaria (2000) sia anche successiva a quella regolamentare (1999) prevalendo dunque su quest’ultima, oltre che in base al criterio gerarchico, anche in base a quello cronologico". E ha proseguito: "La commissione si trovava nei pieni poteri (diritto, ma anche dovere) di esaminare le pratiche di consiglio che erano state poste all’ordine del giorno della commissione stessa".

Svelato l’arcano del quorum, che quindi sussisteva, Rampi ha invitato la presidente della commissione a convocare una nuova seduta per analizzare le pratiche e la commissione Affari Istituzionali a risolvere l’antinomia tra i due regolamenti. "Favorevole alla sospensiva – ha replicato Beatrice Casini (Pd) - ma colgo l’occasione per specificare che in commissione è stato applicato il regolamento comunale. Tutti lì, compresi i consiglieri Maggiari e Luca Ponzanelli, il dirigente e due assessori presenti, abbiamo ritenuto fosse quello il testo da consultare". Favore espresso anche dal capogruppo di Cambiamo Luca Ponzanelli nonché presidente della commissione Affari Istituzionali, che ha aggiunto: "Non c’è mai stata la volontà di rallentare pratiche di questo tipo, dal punto di vista formale mi prendo la responsabilità di non aver sollecitato abbastanza gli uffici. Da presidente mi faccio quindi carico di quanto è stato eccepito perchè è giusto che la discrepanza venga risolta e chiarita".