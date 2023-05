Aperte le iscrizioni alla 39ª edizione del premio Orsini

E’ aperto il bando di partecipazione al 39° premio nazionale di poesia ’Cesare Orsini’ organizzato dal Comune di Santo Stefano Magra con la biblioteca Arzelà. Premiazine il 17 settembre in piazza Colonna nel borgo di Ponzano Superiore. Possono concorrere poeti italiani e stranieri con un massimo di tre liriche inedite; la sezione ragazzi è riservata agli studenti di elementari, medie e superiori. In palio i premi ’Luigi Giannoni’ per i primi tre classificati e ’Lucia Mazzoni’ dedicato ai ragazzi. Le liriche dovranno essere presentate alla segreteria entro il 18 agosto. Info 0187 697175 e 699041.