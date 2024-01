Aperte le adesioni al servizio civile del consorzio Cometa

E’ ancora possibile presentare domanda per il servizio civile, riservato a giovani dai diciotto ai ventotto anni, e partecipare ai progetti di “Cometa”, consorzio di cooperative promosso molti anni fa da don Franco Martini e presente alla Spezia, Sarzana, Luni, Ameglia e Fivizzano con attività di carattere sociale ed assistenziale. Il bando mette a disposizione 38 posti per un impegno di 25 ore settimanali per un anno. I progetti presentati da “Cometa” quest’anno sono due, rispettivamente di ventiquattro e di quattordici posti: “Càmbiati la vita” e “Superabile 2024”. Le aree di intervento sono relative al contrasto verso le dipendenze, all’assistenza ai minori e alla disabilità. Le domande possono essere presentate entro giovedì 15 febbraio alle 14. Per informazioni contattare Davide al 331 6396974 oppure al numero 0187 25571. I progetti sono disponibili sul sito www.consorziocometa.org.