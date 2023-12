Antincendio. "Presenti!". Il nostro fiore all’occhiello

Il loro impegno è fondamentale nella gestione delle emergenze. Il personale volontario della Protezione civile e antincendio boschivo ha imparato con il tempo, grazie ai costanti corsi di preparazione, a rispondere presente in tempi immediati in caso di chiamata. La loro casa, oltre ai Centri operativi dei vari Comuni, è il polo provinciale della Protezione civile a Santo Stefano Magra coordinato da Alessandro Bardi e Matteo Piastra. Una base operativa dove si preparano i volontari e si custodiscono mezzi e attrezzature che fanno parte del dispositivo che compone la colonna mobile di Regione Liguria. "Noi ci occupiamo del Levante ligure – spiega il referente Alessandro Bardi –, mentre per il Ponente la base operativa è quella di Villanova di Albenga. Il gruppo è composto da volontari che si occupano sia dell’antincendio boschivo che della Protezione civile e vengono impiegati non soltanto nei casi di emergenza meteo ma anche a sostegno delle varie iniziative che comportano la presenza di pubblico. Senza dimenticare il supporto encomiabile che uomini e donne hanno quotidianamente fornito durante l’emergenza sanitaria. Per entrare a far parte dei gruppi occorre intanto una forte passione e disponibilità di tempo, non solo durante le fasi critiche ma anche per seguire i corsi di formazione e aggiornamento che vengono tenuti da esperti e dal personale dei vigili del fuoco. Noi chiediamo aiuto ma anche forte motivazione perché dotare un volontario di tutta l’attrezzatura necessaria è diventato un costo importante".

Non manca il supporto di Regione Liguria e in particolare del dipartimento che ha in Giacomo Raul Giampedrone l’assessore di riferimento. "In Liguria – spiega Giampedrone – abbiamo 6.500 volontari, di cui più di 400 in provincia della Spezia. Un territorio che vanta oltre 50 associazioni attive grazie alle quali è possibile affrontare con efficacia le sfide legate alla fragilità del territorio. Il polo di Santo Stefano Magra dispone di un modulo di pronta partenza e un altro di rischio idrogeologico e grazie agli sforzi contribuisce al benessere della comunità e gode della piena collaborazione di Regione Liguria".

Massimo Merluzzi