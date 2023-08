Antigone" al Teatro Iniziatico, Stasera a Bocca di Magra"

La Compagnia Teatro Iniziatico presenta stasera alla villa romana di Bocca di Magra "Antigone" liberamente tratto dalla tragedia di Sofocle con la traduzione di Angelo Tonelli e il patrocinio del Comune. L’appuntamento è alle 21 e vedrà in scena Chiara Cellini, Elena Cucchiara, Amal Fasairy, Davide Ramoretti, Solange Passalacqua e Angelo Tonelli. Le coreografie sono curate da Annalisa Maggiani, melodie e canti in greco antico Phoskaiskià, musiche di Gabriele Gasparotti, Arthuan Rebis, Cristina Alioto,maschere e scenografie Amal Fasairy. Lo spettacolo è frutto di dieci mesi di ricerca e prove per dare alla tragedia il taglio di uno ‘psicocosmodramma’ che nel raccontare le vicende di Antigone e dell’eterna lotta tra l’individuo e il potere, è in grado di calare le tematiche della Grecia classica nella riflessione attuale che riguarda i rapporti tra giustizia, etica, politica e razionalità.