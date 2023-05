Antico ponte sul Bettigna Ha avuto inizio il restauro

E’ stato avviato anche un secondo cantiere a Castelnuovo Magra. Si tratta dell’antico ponte in pietra sul torrente Bettigna lungo la Via Francigena, per il quale nei giorni scorsi sono partiti i lavori di restauro finanziati grazie alla partecipazione del Comune a un bando destinato proprio ai sistemi territoriali turistici, in particolare al macroaggregato della via Francigena. Dei 128 mila euro di intervento, dunque, solo 26 mila saranno a carico del Comune mentre i restanti 102 mila saranno inanziati dal bando. La direzione dei lavori, che si concluderanno entro l’estate, è stata affidata all’architetto Nicola Gallo che aveva già seguito l’intervento di restauro della Torre dei Vescovi di Luni, mentre l’impresa aggiudicataria è Edocostruzione srl di Sora in provincia di Frosinone

"Abbiamo finalmente dato l’avvio al restauro del ponte di datazione incerta ma sicuramente molto antico in località Molino del Piano – spiega Gherardo Ambrosini, assessore ai lavori pubblici –. La particolarità di questo intervento è legata al fatto che si tratta di un’opera collocata lungo la via Francigena che attraversa anche il nostro territorio comunale. E conclude: "Abbiamo deciso tempo fa di partecipare a questa gara pubblica dedicata in particolare al macroaggregato via Francigena. Questa sarà anche l’occasione per ripulire e sistemare tutta l’area circostante, affinché residenti e visitatori possano usufruire di uno spazio all’aperto di alto valore storico e paesaggistico".