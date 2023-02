Antenna telefonica a Fresonara Il cantiere per le opere di scavo fermo fino a lunedì prossimo

Lavori fermi a Fresonara fino a lunedì. Prorogato di altre 48 ore lo stop al cantiere per la posa di un’antenna della compagnia Iliad. I residenti della zona avevano richiesto un’interruzione delle operazioni di scavo dopo aver fatto stilare un verbale su presunte irregolarità nella messa in sicurezza del perimetro dei lavori. Un tempo utile e da sfruttare per gli abitanti in protesta contro l’antenna e per la sindaca di Arcola Monica Paganini che, presente all’assemblea e ai due presidi dei residenti di Fresonara, aveva promesso un’interlocuzione con la direzione di Iliad per una trattativa, forse addirittura la ricerca di un altro sito, se ce ne fosse la possibilità. Paganini conferma di essere in contatto con le maestranze di Iliad, ma di non aver ancora avuto un incontro di persona che dovrebbe avvenire la prossima settimana. Nel frattempo i macchinari restano fermi ulteriori 48 ore lavorative, quindi lo sono stati ieri, giorno in cui sarebbero dovuti riprendere, e lo saranno ancora oggi, certamente domani e domenica, in tutto quattro giorni. Il comitato di abitanti che sta lottando contro l’impianto intanto tiene d’occhio le varie movimentazioni, perché lo scavo è stato fatto in pochi giorni e il passo successivo sarebbe la gettata di cemento, dalla quale, presumibilmente, sarà difficile tornare indietro e confermerebbe che l’antenna di 18 metri sarà installata. Ma anche questo non sarà facile, hanno detto gli abitanti, per due motivi: sia perché loro saranno pronti ad un ulteriore sit in, sia perché la betoniera, se la gettata avverrà, sarebbe costretta a transitare su una stradina molto stretta e datata, e non sono disposti a tollerare anche la compromissione di questa via.

Cristina Guala