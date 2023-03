Antenna di telefonia mobile in val di Magra, via alla trattativa. Si cerca un’alternativa

Lavori su un'antenna (Foto di repertorio)

Fresonara, arriva la maxi-antenna. Ma i residenti non ne sapevano nulla

Arcola, 14 marzo 2023 – I lavori sull’antenna a Fresonara sono fermi da tempo e questa sospensione fa sperare agli abitanti del quartiere che Iliad possa decidere di andare altrove. In effetti si è aperto un tavolo di trattativa tra Comune di Arcola e Iliad per la ricerca di un altro sito, che non scontenti nessuno, quindi lontano da Fresonara e dai centri abitati.

Un dialogo impegnativo, in ballo c’è un’antenna per la telefonia da 18 metri. Il confronto è serrato. Sul tavolo della trattativa sono presi in esame luoghi alternativi rispetto all’attuale.

Per gli abitanti della frazione la scoperta dell’installazione di un’antenna stato vero e prorio shock. E quando la ruspa ha iniziato a scavare è partito il presidio di protesta.

Il loro è stato un no secco verso l’antenna e hanno tentato, con esito positivo, di bloccare i lavori iniziati il 14 febbraio e proseguiti quindi solo una settimana, prendendo tempo per convincere ad un ‘trasloco’.

Da allora sono iniziati i sit in. Si è aperto un con confronto con il Comune, la sindaca Monica Paganini e l’assessore Salvatore Romeo, che, vista la preoccupazione dei residenti, hanno provato a trattare con Iliad.

Una trattativa che quindi è ancora in corso, mentre i lavori comunque restano fermi. Per gli abitanti, più si allungano i tempi, più la speranza comincia ad assomigliare ad una certezza, quella che Comune e società di telefonia possano aver trovato un sito alternativo, collinare e senza abitazioni troppo vicine.

Intanto i cittadini di Fresonara, costituitisi in un gruppo ‘capitanato’ da Ilaria Baroncelli, vedono lo stop al proseguo del cantiere e ne sono soddisfatti. Ma nello stesso tempo i residenti sono anche pronti a dare battaglia e a far sentire la propria voce nel caso in cui le macchine riprendessero i lavori.