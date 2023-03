Antenna, lavori ancora fermi Raccolta firme

Gli abitanti di Fresonara vanno avanti con la loro protesta contro l’antenna di Iliad e hanno pronta una raccolta di 300 firme che consegneranno in Comun. I lavori sono fermi da tempo nel quartiere dove il 14 febbraio iniziò lo scavo per impiantare un’antenna di 18 metri della compagnia telefonica Iliad. Non informati dell’opera, i cittadini partirono subito con manifestazioni e sit in, con il sostegno del Comune di Arcola rappresentato dalla sindaca Monica Paganini e dall’assessore all’ambiente Salvatore Romeo che hanno ottenuto una sospensione dei lavori aprendo una trattativa con Iliad alla ricerca di un altro sito che non scontenti nessuno. Ancora non è stata trovata una soluzione. Gli abitanti intanto hanno proseguito con una petizione e la raccolta di firme che consegneranno a palazzo civico. A fronte di una situazione ancora di incertezza, chiedono al sindaco Monica Paganini e alla giunta tutta di trovare in tempi brevi una soluzione idonea per evitare che l’antenna venga posizionata tra le abitazioni a Fresonara e trovare un altro sito in modo che l’opera venga portata a termine senza interferire con i centri abitati del comune. E chiedono anche un piano delle antenne, che era stato promesso, anche finanziato ma mai portato a compimento, le risorse infatti vennero utilizzate per potenziare la pubblica illuminazione. I cittadini ritengono che per Arcola, un Comune di 10 mila abitanti e in crescita, sia necessario dotarsi di un piano per le antenne che preveda la collocazione di impianti di telefonia in luoghi idonei, non Fresonara.

Cristina Guala