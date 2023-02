Antenna autorizzata a novembre E l’iter era iniziato sin dal 2021

L’amministrazione comunale di Arcola aveva ‘le mani legate’, non poteva fare nulla in merito all’impianto dell’antenna di 18 metri a Fresonara: anche dopo la posizione negativa dell’ufficio paesaggistico del Comune, la pratica è andata avanti perché è stata approvata da Soprintendenza e Arpal. La sindaca di Arcola Monica Paganini lo ribadisce insieme alla giunta comunale riferendosi anche alle norme che non sono più vincolanti: "Il Codice delle comunicazioni elettroniche, non prevede alcuna distanza minima di sicurezza rispetto agli edifici. L’amministrazione venuta a conoscenza attraverso una segnalazione della cittadinanza dell’avvio dei lavori – spiegano sindaco e giunta arcolana –, e della situazione di allarme suscitato per la realizzazione dell’opera, ha attivato immediatamente una verifica del procedimento amministrativo e interlocuzioni con l’operatore per trovare una soluzione condivisa della vicenda, anche attraverso l’individuazione di siti alternativi". E ha confermato anche la volontà di procedere alla redazione di un piano comunale delle antenne.

Ma c’è l’opposizione consigliare che è di diverso parere, i rappresentanti di Cambiamo contestano il fatto che l’iter è partito un anno fa e nessuno ne era stato informato. Il consigliere di opposizione Gino Pavero infatti sottolinea che il permesso di costruire l’antenna è stato rilasciato a Iliad dal Comune di Arcola il 23 novembre scorso, ma è solo il passaggio cruciale di un iter partito con un’istanza della compagnia telefonica nel 2021. Un tempo bello lungo che, ormai trascorso, per Pavero, lascia pochi margini di azione: "Il dado ormai è tratto. A meno che l’amministrazione non trovi motivi stringenti con i quali blocchi le attività di cantiere, ma tutto questo andrà ad innescare un contenzioso giudiziario". Infatti c’è da considerare che nella vicenda dell’antenna che gli abitanti non vogliono in mezzo alle case a Fresonara ci sono tre attori: c’è Iliad che sta facendo quello per cui ha ricevuto l’autorizzazione, il Comune di Arcola che ha rilasciato parere negativo ma poi il permesso di costruire, ma anche il soggetto privato che ha acquistato i terreni, ex proprietà dei conti Picedi Benettini dove sarà installata: "Quindi o il Comune è nella possibilità economica di andare a investire una somma ingente in una pratica giudiziaria oppure – dice Pavero – le cose andranno avanti. Intanto ho richiesto le pratiche, tutte dall’inizio alla fine, per verificare l’iter".

Gli abitanti nel frattempo le stanno tentando tutte, stanno per scadere le 48 ore di fermo che avevano richiesto per ottenere un confronto in Comune con la dirigenza di Iliad, non ancora avvenuto e un’efficace messa in sicurezza del cantiere. Domani temono che i lavori possano ripartire con un nulla di fatto per loro. Hanno lanciato una raccolta di firme e tramite mail hanno chiesto aiuto al presidente della Regione Giovanni Toti ricordandogli la loro storia territoriale: la difficile convivenza con la centrale Enel e adesso il timore di un impianto che sarà lontano poche decine di metri dalle abitazioni.

Cristina Guala