Il Comitato continua a dar battaglia: "Perché l’antenna a Sarzanello?"

Sarzana, 12 novembre 2023 – Il comitato si è messo in moto per tentare di frenare il progetto di installazione dell’antenna nel quartiere di Sarzanello. Il gruppo di residenti ha dato vita al movimento del "no" cercando di trovare sulla strada dell’iter realizzativo, non soltanto approvato dal Comune di Sarzana ma con il cantiere già ben avviato, qualche buca che ne possa eventualmente rallentare la marcia. Alle proteste affidate prima agli striscioni appesi alle cancellate dell’area verde sono seguiti gli incontri e le assemblee pubbliche fino alla recentissima nascita del Comitato rappresentato da Antonio Arfanotti, Giovanni Destri, Massimo Cargiolli e Gaetano Castello. Nei giorni scorsi nel corso del consiglio comunale di Sarzana il rappresentante dell’opposizione Matteo Tiberi ha chiesto le ragioni dell’individuazione del quartiere di Sarzanello per l’installazione dell’antenna per il gestore Wind da parte di Cellnex.

"Nessuno però ha compreso la risposta e la ragione della scelta - spiegano i rappresentanti del Comitato - e perché non si sia pensato a un sito alternativo tenendo conto che quella zona scelta per l’installazione dell’antennone è all’interno di un parco giochi, vicino a due scuole materne e al cimitero. Inoltre le stesse linee di indirizzo approvate dalla giunta comunale sarzanese e propedeutiche al piano antenne, indicano proprio quei siti come luoghi sensibili". Il comitato "No Antenna" sta continuando la mobilitazione a fianco degli abitanti e nei prossimi giorni si attiverà con i legali per scongiurare che prenda forma il progetto che è già ben avviato. “Non c’è stato nessun percorso partecipativo - concludono i rappresentanti del gruppo di protesta - ma non vogliamo far ricadere le responsabilità sull’attuale assessore bensì su tutta l’amministrazione precedente".

Intanto è stato ribadito che il sito di via Fortino sulla collina della Fortezza, da cui tutto è partito, non verrà messo a disposizione di nessun progetto di installazione. L’area di pregio storico e architettonico non verrà toccata da una antenna quindi per tenere calma la società Cellnex e evitare contenziosi legali rischiosi per il Comune tutto si è spostato in viale XXI Luglio all’interno dell’ex scuola capoluogo al centro di un importante investimento di riqualificazione e a Sarzanello a bordo del campetto da calcio che verrà poi illuminato, come compensazione al "disturbo", dall’alto di una antenna di almeno 25 metri.