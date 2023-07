Anpi da martedì senza una sede "Al Barontini spazi aperti a tutti Quale sicurezza per i documenti?"

Non c’è posto per l’Anpi Sarzana. L’associazione dei partigiani che da martedì dovrà lasciare la storica sede all’interno del Vecchio Mercato di piazza Terzi per far spazio all’intervento di riqualificazione della struttura che realizzerà nuovi spogliatoi per consentire la pratica dell’hockey su pista e pattinaggio sta cercando un magazzino per trasferire tutto il materiale storico. E mentre la polemica sale in città l’associazione ha voluto chiarire le motivazioni che hanno portato alla rinuncia dell’ospitalità del centro sociale "Barontini" di via Ronzano prospettata dal Comune. "Dopo il sopralluogo eseguito il 10 luglio - spiegano - abbiamo appreso che durante tutta la settimana i diversi locali, dove dovremmo collocare i materiali sono dedicati alle varie attività, con conseguente impossibilità di accesso da parte nostra. Nonostante la disponibilità operativa dell’attuale gestore del centro, che ancora una volta ringraziamo e con tutta la buona volontà, non è una soluzione che permetterebbe lo svolgimento della nostra programmazione di incontri. Lo abbiamo subito comunicato al Comune, che non ci ha offerto però altre soluzioni". Tra le posizioni a sostegno dei Anpi Sarzana c’è anche quella del movimento Avanti Insieme nato dopo le recenti amministrative cittadine. Attraverso il portavoce Thomas Landini il gruppo ha duramente criticato la scelta del Comune. "L’associazione dei partigiani sarzanesi - spiega - che nel passato e fino ai nostri giorni si è sempre distinta per l’attività di divulgazione dei valori democratici, che ha dedicato decenni di attività per attualizzare la memoria dell’ antifascismo, non avrà più una sede istituzionale, perché sfrattata dal Comune. Riteniamo questa scelta di una gravità inaudita, un affronto alla memoria e alla storia antifascista sarzanese. Il segnale di uno strisciare sempre più evidente di un revisionismo imperante, che peraltro avviene a pochi giorni dalla ricorrenza del 21 Luglio, pietra miliare nella storia della nostra città. Esprimiamo solidarietà all’Anpi e invitiamo l’amministrazione cittadina e in particolare il sindaco, a rivedere immediatamente questa decisione per consentire di poter continuare a disporre della sua sede per svolgere la propria attività e celebrare degnamente la ricorrenza del 21 Luglio".

Massimo Merluzzi