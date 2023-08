Annarella e Franco festeggiano 50 anni a Arcola: storia di un sogno d'amore

Cinquant’anni dopo hanno coronato di nuovo il loro sogno d’amore. Annarella Rutigliano e Franco Bonatti sono due romitesi doc, abitanti di via Calesana. Sono una coppia molto conosciuta e ben inserita nel contensto del quartiee. E molti coloro che hanno fatto gli auguri ai due coniugi. Il 29 luglio del 1973 si erano sposati a Pegazzano nella chiesa di San Michele Arcangelo, poi il viaggio di nozze in Piemonte, quando ancora non erano di moda le mete esotiche. L’anniversario è stato festeggiato all’agriturismo ‘Agli antichi sapori’ a Senato, insieme a tutta la famiglia.