Animali, esseri umani e ambiente. Alleanza medica contro le zoonosi . Approccio unitario per la salute

La salute degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente in cui essi vivono sono strettamente correlate: lo ha ricordato con spietata chiarezza la pandemia da virus Sars-CoV2 e al tema delle zoonosi ha dedicato alcuni giorni fa un approfondimento l’Ordine dei Medici Veterinari di La Spezia in collaborazione con Msd Animal Health. L’incontro “One-Health: una sola scienza per un approccio unico contro le zoonosi” si è svolto a Sarzana, moderato da Mino Orlandi, medico veterinario e direttore del dipartimento prevenzione dell’Asl Spezzino. Ne è emerso un messaggio chiaro: i medici veterinari e i medici umani devono parlare la stessa lingua. Con un approfondimento dedicato alla leishmaniosi, malattia infettiva causata da parassiti protozoi e trasmessa dal lebotomo, insetto simile a una piccola zanzara.

"Persone e animali condividono lo stesso ambiente, vivono spesso a stretto contatto fra loro, possono essere infettati dagli stessi agenti patogeni e non di rado sono trattati con gli stessi farmaci, influenzando gli uni la salute degli altri", spiegano gli organizzatori. Tra le altre, le malattie da vettore – quelle trasmesse da zecche, flebotomi e zanzare – sono "l’esempio paradigmatico dello stretto rapporto esistente tra uomo, animale e ambiente, rappresentando un importante problema di sanità pubblica". Nell’incontro sarzanese, dunque, "medici veterinari, medici di medicina generale, pediatri e dermatologi hanno evidenziato e condiviso gli strumenti che possano aiutare a prevenire, monitorare e controllare le zoonosi focalizzando l’attenzione su alcune malattie vettoriali come la leishmaniosi, endemica su tutto il territorio nazionale, e alcune malattie trasmesse da zecche, la cui diffusione è strettamente correlata ai cambiamenti climatici che impattano sul ciclo vitale e sulla distribuzione geografica dei vettori".

In particolare, il Ezio Ferroglio, ordinario di parassitologia e malattie parassitarie al Dipartimento di scienze veterinarie dell’Università di Torino, ha illustrato com’è cambiata la distribuzione dei vettori in Italia e quali sono le cause che hanno determinano la loro espansione. Teresa Oranges, specialista in dermatologia all’ospedale Meyer di Firenze, ha raccontato la situazione in ambito pediatrico per la leishmaniosi e sottolineato come sia in aumento il numero di bambini con forme di leishmaniosi viscerale e cutanee. Marco Poggi, medico veterinario libero professionista nell’imperiese, area endemica per leishmaniosi, ha spiegato come sia possibile controllarne la diffusione e quali sono le strategie per evitare la trasmissione all’uomo.

Quattro i principali spunti di riflessione emersi dall’evento, sintetizzano gli organizzatori. Primo, è fondamentale la collaborazione e la comunicazione tra i due comparti della medicina e sono molto importanti i piani di controllo e di monitoraggio epidemiologico. Secondo, il medico veterinario, oltre ad occuparsi della salute degli animali, ha un fondamentale ruolo di tutela della sanità pubblica. Terzo, nodo centrale per la protezione delle zoonosi è la formazione dei medici di medicina generale: occorre creare occasioni di formazione congiunta tra medici di medicina umana e medici veterinari ed è determinante la collaborazione interistituzionale tra dipartimenti di medicina umana e veterinaria. Quanro, di fondamentale importanza che il trattamento contro le zecche e i flebotomi sia realizzato con prodotti di efficacia comprovata e viene meno il concetto di stagionalità.