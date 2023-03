Andrea Cargiolli capolista di Forza Italia

Sarà presentata sabato la lista di Forza Italia Parte della coalizione di centrodestra a sostegno di Cristina Ponzanelli: inaugurazione della sede elettorale di piazza San Giorgio alle 18 alla presenza del coordinatore regionale Carlo Bagnasco (nella foto) e della sindaca. Capolista Andrea Cargiolli (commercialista e revisore legale, 50 anni); Francesca Bianchi (avvocato, 45 anni), Laura Bottazzi (impiegata amministrativa, 53 anni), Daniela Capolicchio (pedagogista, 48 anni), Alessandro Ferrarini (agente di commercio, 54 anni), Renato Hoxha (studente, 18 anni), Fulvio Laudicino (avvocato, 53 anni), Aldo Leone (dottore commercialista e revisore legale, 51 anni), Gianluca Maggiari (funzionario pubblico e consigliere comunale euscente, 53 anni), Mattia Ragno (organizzatore di eventi e agente immobiliare, 29 anni), Federica Sarteschi (commercialista e revisore legale, 51 anni), Francesco Sergiampietri (agente di assicurazioni, 28 anni), Edoardo Signorelli (collaboratore del settore immobiliare, 34 anni), Paola Trapani (casalinga, 61 anni).

CENTROSINISTRA

Prosegue la campagna elettorale del candidato sindaco Renzo Guccinelli sostenuto da sei liste di centrosinistra (due liste civiche “Guccinelli Sindaco” e “Lavoro per Sarzana con Guccinelli Sindaco”, Pd, lista terzo polo Azione e Italia Viva, Sinistra e Ambiente con Guccinelli Sindaco e “Insieme per Guccinelli Sindaco”). E’ fissata a domenica 2 aprile la giornata in musica organizzata dalla coalizione. Dalle 17 in piazza Luni sarà presente la "Roxy Bar Band", storico gruppo che da 1988 si ispira a Vasco Rossi. Ospite speciale del pomeriggio Andrea Braido per anni chitarrista di Vasco.