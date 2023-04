Analizzati i filmati per dare una volto agli imbrattatori no vax

Verranno visionate le telecamere di sicurezza sisemate all’esterno dell’istituto scolastico "Parentucelli Arzelà" per cercare di dare un volto ai vandali che l’altra notte hanno imbrattato con lo spray le vetrate di accesso della scuola superiore cittadina e i muri con scritte contro i vaccini oltre a lasciare l’ormai famosa firma con la doppia V. Gli investigatori cercheranno di dare un volto agli ignoti che adesso rischiano la denuncia per invasione di edificio oltre che per danneggiamento. Sicuramente l’azione di imbrattamento è stata commessa da più persone visto il gran lavoro eseguito e l’affissione di diversi volantini che è stato poi ripulito nel corso della mattinata da volontari del corso di agrario. Il raid comunque non è stato casuale ma ben organizzato alla vigilia dell’arrivo a scuola del virologo Massimo Galli invitato dall’istituto per una lezione su Aids e papilloma virus. Ma il suo arrivo ha scatenato il gruppo Italexit che lo ha contestato all’esterno della scuola. Una contestazione che si è poi ripetuta nel tardo pomeriggio alla sal della Repubblica di via Falcinello. La sede infatti ha ospitato la presentazione del libro "Gallipedia" scritto dal virologo, volto molto conosciuto soprattutto durante l’emergenza sanitaria per le se numerose apparizioni televisive, che hadialogato con le dottoresse Stefania Artioli e Alessandra Bertone. Seduti in sala tra il numeroso pubblico, oltre che all’esterno, c’erano diverse persone di idea contraria al virologo che lo hanno così nuovamente contestato. La situazione, seppur tesa, non è comunque mai degenerata.

Nella foto: la pulizia delle scritte