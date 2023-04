“Amici delle famiglie“ Arcola ente virtuoso

Arcola primo comune in Liguria a far parte del network dei Comuni amici della famiglia. "Si tratta di un importante Network nazionale che raggruppa le amministrazioni comunali e le organizzazioni – spiega il vicesindaco con delega alle politiche sociali Gianluca Tinfena – che hanno deciso di promuovere politiche di sostegno al benessere delle famiglie residenti e ospiti all’interno del territorio comunale". Il progetto è nato a Trento nel 2017, e in questi anni sta coinvolgendo realtà di numerose regioni italiane con il Comune di Alghero come capofila, si tratta di una squadra di Comuni che favoriscono buone pratiche di politiche di aiuto, sostegno e collaborazione con le famiglie. Un importante passo per Arcola con l’obiettivo di traguardare una certificazione rilasciata in ambito nazionale e europeo a quei Comuni che adottano iniziative mirate nel tempo al coinvolgimento e al benessere famigliare percepito dalla popolazione. Il risultato è ambizioso per il secondo comune più popoloso della Val di Magra che soprattutto quest’anno ha investito molto della propria programmazione su questo settore con azioni mirate. Tra queste la totale gratuità dello scuolabus per tutte le famiglie, riduzione Imu per quelle attività del territorio che decidono di assumere neomamme, riduzione della Tari per famiglie numerose con reddito sotto i 12mila euro ed esenzione Tari per le famiglie under 35 neo residenti nel Comune. E tra le ultime iniziative la riqualificazione del parco di Via Valentini intitolato a Mimma Rolla sempre più a misura di famiglia