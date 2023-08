Ameglia Una bando per la Tari Sconti per le famiglie in difficoltà

Un bando per andare incontro alle difficoltà economiche dei cittadini e agevolarli nel pagamento della Tari. Il Comune di Ameglia come altri Comuni della vallata ha aperto il bando per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti presentando la documentazione richiesta già disponibile sul sito internet dell’ente oppure rivolgendosi all’ufficio protocollo in municipio. Per richiedere le agevolazioni oppure, nei casi più gravi che verranno valutati dall’apposita commissione, l’esenzione totale ci sarà tempo fino al prossimo 30 settembre. Gli interessati, sia le persone singole oppure nuclei familiari purchè residenti nel Comune di Ameglia con indicatore Isee inferiore oppure pari a 7.500 euro dovranno presentare la documentazione inviando una mail all’indirizzo [email protected] oppure consegnarla direttamente a mano entre le 10 del prossimo 30 settembre allo sportello del protocollo.