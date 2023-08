Ameglia si colora di blu Enogastronomia e musica Una domenica non stop

Un anno fa la lunga Notte Blu venne interrotta dalla pioggia a metà della festa. Incrociando le dita l’atteso appuntamento dell’estate amegliese, nato anni fa per condividere con il territorio e i turisti il conseguimento della Bandiera Blu, sembra essere al sicuro. Tranne l’annullamento a causa delle forti correnti del collegamento via fiume delle due sponde di Fiumaretta e Bocca di Magra grazie ai battelli. Un servizio studiato per rendere ancor più suggestiva la serata e consentire ai tantissimi visitatori di vivere le tante iniziative in programma dal tardo pomeriggio di oggi in entrambe le frazioni senza perdersi nelle code del traffico alla ricerca di un parcheggio. Il Comune di Ameglia è però corso ai ripari prevedendo per oggi un servizio di bus navetta su strada che dalle 19 all’una di notte farà la spola tra le due borgate marinare.

A Fiumaretta il punto di ritrovo sarà davanti alla chiesa mentre a Bocca di Magra in piazza XX Settembre. E’ previsto anche un cambio di programma musicale a Bocca di Magra: il dj set previsto in piazza delle Capitanerie è sostituito dal concerto live del gruppo "I Rey ConFessi". Dalle 18 a Fiumaretta aprono i banchi mercato e gastronomici, mercatino dell’artigianato e attività artistiche, esibizione di artisti di strada e trampolieri, sfilata di moda e street band in programma tra piazza Pertini, via Ratti, circolo barcaioli e passeggiata lungofiume. A Bocca di Magra oltre alle bancarelle di artigianato, mercato di Forte dei Marmi e area bambini alla rotonda lungofiume, piazza delle Capitanerie, stabilimento DeBiross dove potrà essere visitata anche la mostra dedicata a Diabolik e Eva Kant e via Fabbricotti.

E sullo spazio spazio lungofiume saranno aperti gli stands gastronomici curati dai volontari delle squadre comunali di Protezione Civile e antincendio boschivo che proporranno piatti tipici locali e birra. Il ricavato della rassegna contribuirà a rafforzare l’impegno dei tanti volontari da sempre in prima linea nelle operazioni di soccorso. Da oggi alle 16 scatteranno divieti e ordinanze previste dal comando della poliia locale e saranno attivi fino all’una. A Fiumaretta, l’adozione di provvedimenti di modifica della circolazione viaria prevede la sospensione del transito su via Ratti nel tratto dalla prima fino alla terza traversa per permettere il collocamento delle bancarelle, si prevede inoltre, a partire dalle 19 la sospensione della circolazione in via Baban all’altezza delle Noce, Paganini dall’altezza di via Ratti. All’altezza di via dei Bagni sarà collocato il segnale di divieto di transito ai veicoli di lunghezza superiore ai 6 metri.

Massimo Merluzzi