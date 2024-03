Ameglia Ponte della Colombiera. Disagi per il distacco dei dossi

Il ponte della Colombiera continua a creare forti disagi. Dall’autunno di un anno fa l’infrastruttura di collegamento sulle due sponde del fiume Magra non ha pace e anche ieri mattina ha rischiato di provocare danni agli automobilisti ma soprattutto un grande pericolo per i viaggiatori in sella alle due ruote. Si è staccato parte del rallentatore che Anas, che si sta occupando della manutenzione e messa in sicurezza del ponte, ha sistemato a copertura del punto di aggancio della campata, lasciando così pericolosamente scoperta la griglia di ferro. Ieri mattina la segnalazione al Comune di Ameglia, e così è stata richiesta l’azione della squadra reperibile di Anas che supportata dalla presenza dei carabinieri ha sistemato i rallentatori ristabilendo la circolazione. Anche se quei ’salti’ posizionati al centro del ponte continuano a essere guardati con molta diffidenza.