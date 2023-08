Ameglia, Nuovo Ufficio Tecnico e Posti Auto in Paese

La nuova casa dell’ufficio tecnico comunale farà spazio ai posti auto in paese. Dall’operazione il Comune di Ameglia otterrà infatti due benefici portando così a compimento un percorso avviato con la prima pietra posata nell’area artigianale D2 nel 2009 per il progetto realizzato da Consorzio Ameglia Sviluppo. Nell’ambito della costruzione dell’area artigianale di Camisano, che da qualche anno è decollata diventando peraltro anche una delle sedi più importanti dei cantieri Sanlorenzo, uno spazio all’interno di un capannone era stato destinato all’amministrazione comunale a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Ma gli spazi non sono mai stati completati. Con un investimento di 80 mila euro l’ente ha messo a norma il magazzino, soppalcato gli spazi e ricavato oltre al deposito delle attrezzature anche lo spazio spogliatoio e ufficio per le squadre di operai dipendenti dell’ente. I lavori, seguiti dall’architetto Andrea Spinetti, dal geometra Cinzia Masetti e dal capo operaio Claudio Scaletti eseguiti da Cab Elettric, Ab Carpenteria e ditta Gheorghe Tinca sono ormai alla fase conclusiva e entro l’autunno potrà essere trasferito il magazzino attualmente sistemato in un piano del parcheggio all’ingresso del paese di Ameglia lasciando così spazio almeno a una ventina di stalli di sosta. E’ stata invece completata l’asfaltatura in località Armezzone che chiude così il cerchio dell’area artigianale di Camisano. Oltre ai 350 metri di asfaltatura della strada sterrata che costeggia il Lotto 4 è stato realizzato l’impianto di illuminazione, cordolatura e installato i pozzetti per un totale di spesa di 100 mila euro.

m.m.