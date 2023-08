Ameglia Nella villa Romana va in scena ’Wagner in Liguria’ Stasera, domenica, alla Villa Romana di Bocca di Magra, lo spettacolo "Wagner in Liguria" offre parole e musica per raccontare la storia del viaggio di Richard Wagner in Liguria del 1853. L'ingresso è gratuito con posti a sedere fino a esaurimento.