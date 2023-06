Ameglia, Iniziati Lavori di Recupero dell'Ex Batteria Chiodo e Installazione di Telecamere

E’ iniziata l’ennesima operazione recupero dell’ex batteria Chiodo a Montemarcello. La struttura dal passato militare, poi trasformata in un centro di accoglienza turistica grazie al finanziamento intercettato da Comune di Ameglia e Parco di Montemarcello Magra Vara, da anni è nuovamente abbandonata. Incuria, degrado e saccheggi hanno costretto l’amministrazione a correre ai ripari per ripristinare le tettoie da dove sono state rubate le canale in rame e i pannelli fotovoltaici causando le infiltrazioni di pioggia che hanno ammalorato gli interni delle stanze adibite a camere e saloni conferenze. Dopo il bando e l’assegnazione sono partiti i lavori di recupero per una spesa totale di novantottomila euro. E’ uno dei tanti interventi che l’ente ha messo in cantiere e che nei prossimi giorni vedranno il trasferimento dei magazzini comunali, attualmente sistemati nel parcheggio all’ingresso del paese di Ameglia, nei nuovi spazi all’interno di un capannone dell’area artigianale D2. Uno spazio che è di proprietà dell’amministrazione comunale ma che deve essere attrezzato per ospitare il ricovero delle attrezzature oltre che gli spogliatoi degli operai. Lo spazio lasciato libero verrà utilizzato come parcheggio pubblico recuperando almeno una ventina di stalli. In fase di completamento anche l’intervento all’Ostello nel paese di Ameglia che nei prossimi giorni definirà il passaggio al nuovo gestore che si è aggiudicato il bando.

Infine oltre alla fibra ottica verranno installate altre sette nuove telecamere di videosorveglianza tra Bocca di Magra, Cafaggio e nell’area verde di via Manzoni e tre nella zona artigianale D2.

m.m.