Ambulanti, riunione in Comune

Si terrà mercoledì prossimo, ossia il 24 gennaio, l’incontro tra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria per fare il punto sulla situazione di piazza del Mercato. "L’occasione – sottolinea Fabrizio Capellini per il Comitato di coordinamento di ex Rete imprese – sarà l’occasione giusta per fare il punto sulle attività di cantiere e per programmare, al termine dei lavori, nuove iniziative di promozione del mercato". Il summit si è reso necessario dopo le polemiche sollevate nei giorni scorsi dagli ambulanti. "La riunione – rimarca Capellini – consentirà di verificare tempi e modi di realizzazione del nuovo sistema di viabilità e sosta al servizio della piazza. Tema molto caro agli operatori e sul quale le associazioni hanno presentato precise proposte di regolamentazione a beneficio del commercio in generale. La questione degli interventi sulle aree di parcheggio cittadine e dei collegamenti di queste con il centro città attraverso il miglioramento del servizio pubblico di trasporto rappresenta un ulteriore importante argomento di discussione così come la valutazione dell’impatto del provvedimento di chiusura del centro alle vecchie automobili sul mercato. Gli operatori del mercato sanno che, esercitando su area pubblica, non è possibile sottrarsi a un confronto serrato, continuo e costruttivo con l’amministrazione comunale. Non ci sono alternative".