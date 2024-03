Ambrosini si candida: "Servizio alla comunità"

Il primo nome di candidato a sindaco è una "vecchia" conoscenza della politica castelnovese. Gherardo Ambrosini per diverse legislature consigliere e assessore di maggioranza di centrosinistra, alle prossime elezioni correrà per il ruolo di sindaco ma non con il centrosinistra. Dopo aver cercato di convincere l’attuale giunta ad affidarsi alle primarie per scegliere il candidato del post Daniele Montebello, di fronte al secco "no" ha deciso di mettersi in proprio. E mentre il centrosinistra attende che Montebello decida se avvalersi della possibilità di tentare il terzo mandato – novità concessa dal ministero ai Comuni con meno di 15 mila abitanti – si sta formando una lista civica per Ambrosini. "Ho avuto diversi incontri – ha spiegato – ed è emersa la necessità di costruire una lista civica per raccogliere le idee dei cittadini e sviluppare un programma futuro con alcune priorità. Ho accettato di continuare a prestare questo servizio in favore della comunità castelnovese del resto ho dedicato gran parte della mia vita ad attività non solo politiche, ma soprattutto sociali, avendo dedicato molto tempo a seguire con passione le associazioni di calcio, ciclismo, caccia e ’ambiente". Programma incentrato sulla realizzazione di una palestra per usi scolastici e per altri usi sportivi, spostamento dell’isola ecologica in zona meno abitata e la valorizzazione dei borghi collinari, favorendo lo sviluppo enogastronomico e il turismo.

Il centrosinistra adesso dovrà decidere: puntare su Montebello o dare via libera all’attuale assessore Katia Cecchinelli. Si profila anche un’altra lista civica guidata dall’ex sindaco Marzio Favini mentre il centrodestra non è compatto: se Lega e Cambiamo non si sono ancora sbilanciate, è netto il ’no’ di FdI all’appoggio a Gherardo Ambrosini seppur in vesti civiche.

Massimo Merluzzi