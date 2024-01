Alzheimer Incontro per informare e sensibilizzare

Malattia di Alzheimer e demenze senili: patologia spesso invisibile, subdola, ma in grado di devastare la persona e incidere sulla vita dei familiari che le stanno accanto. Per informare e sensibilizzare, venerdì alle 17 nella sala consiliare del Comune di Sarzana si svolgerà l’incontro aperto a tutti “Di memoria si vive, si muore, si rinasce”, organizzato dall’associazione malati Alzheimer della Spezia, con il patrocinio del Comune e il contributo di Fondazione Carispezia. Interverranno Stefano Serenthà, geriatra e formatore degli operatori geriatrici delle strutture per anziani nell’ambito del progetto Exameron a Milano, e Elena Carabelli, neurologa, esperta in malattie neurodegenerative e membro del Centro disturbi cognitivi e demenze dell’Asl 5 Spezzino. Il pubblico potrà interagire nella conversazione con i relatori, per meglio conoscere queste malattie ad alto impatto sociale, che gravano non solo su chi ne è affetto ma anche su chi vive loro accanto e se ne prende cura. Elena Mele, attrice della Compagnia degli Evasi, leggerà brani di giornalisti e scrittori che hanno avuto famigliari ammalati. Le letture saranno accompagnate da brani musicali eseguiti dalla polistrumentista e cantante Ilaria Biagini. Verrà inoltre presentata la rete dei servizi presente sul territorio della Val di Magra e su ciò che l’Asl 5 Spezzino, e in particolare il distretto 18, offre per la diagnosi della malattia e per l’iter successivo.