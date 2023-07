All’opera per la Calandriniana "Un’edizione con tanti giovani E sarà ricca di belle sorprese"

Anche se ancora per quest’anno, per via della legge che consente sino al 31 dicembre del 2023 la possibilità di ampliare la superficie di suolo pubblico per le attività commerciali, La Calandriniana avrà uno spazio più ristretto rispetto a quello che merita, quella che avrà il via tra poco meno di un mese si preannuncia essere un’edizione – la quarantatreesima – piena di sorprese.

Dal 5 al 20 agosto, in concomitanza con La Soffitta in Strada, piazza Calandrini come ogni anno diventerà un vero e proprio atelier a cielo aperto in cui i vari pittori potranno dare vita alle loro creazioni. Giorno dopo giorno, i residenti e i passanti potranno infatti osservare come gli artisti che prenderanno parte alla Calandriniana riusciranno a dare vita, a partire da delle tele bianche, a delle vere e proprie opere d’arte. "Quella che ci aspetta sarà un’edizione con tanti giovani e che verà l’esordio in pubblico di Roberto Merlino, regista teatrale – ci ha spiegato Federico Galantini dell’associazione La Calandriniana –. Tra i protagonisti ci saranno degli scultori che si cimenteranno con la pittura e dei ragazzi che provengono dall’Accademia delle Belle Arti".

Tradizione sì, ma accompagnata a una buona dose di rinnovamento. Tra gli 8 artisti che quest’anno prenderanno alla Calandriniana per il momento - dato che su 8 partecipanti 7 sono già certi e per l’ultimo l’associazione sta valutando tra più adesioni – è Sara Antonacci l’unica ad aver già preso parte alla kermesse nel 2021, quando per l’unica volta per festeggiarne la ricorrenza si era deciso di incentrare quell’edizione sulla figura di Napoleone Bonaparte. A lei si uniranno Selene Bertagnini, Gianmaria Brizzi, Hajar Marouf, Roberto Merlino, Stefano Russo e Michelangelo Toffetti.

La linea condivisa tra l’associazione promotrice di uno degli appuntamenti più affascinanti e amati dell’estate sarzanese e l’amministrazione comunale è proprio quella di continuare a dare spazio a volti noti, ma volgendo lo sguardo al rinnovamento per non rischiare di proporre sempre le stesse cose. "La Calandriniana rappresenta per Sarzana un valore assoluto che abbiamo tutta la volontà di non disperdere e al contrario potenziare di anno in anno – ha aggiunto Giorgio Borrini, assessore alla cultura –. Sono felice di poter dire che questa edizione, rispetto a quella degli ultimissimi anni vedrà crescere di 2 unità i suoi protagonisti. L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di ricosegnargli, già a partire dal prossimo anno, lo spazio che merita, magari riuscendo a riportare in piazza Calandrini 12 tele".

Elena Sacchelli