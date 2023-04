Alloggio ancora inagibile, la famiglia cerca una casa in affitto

La famiglia costretta a lasciare l’appartamento di Luni dopo l’incendio divampato domenica sera è alla ricerca di una casa in affitto nell’attesa che la propria venga sistemata e giudicata agibile. Per il momento la coppia con 4 bambini è ospite da parenti ma la situazione è provvisoria e non agevole per questo ha chiesto la disponibilità di alloggi, spaziosi, per ospitare il numeroso nucleo familiare compreso il fedelissimo cane. L’appartamento è stato fortemente danneggiato dall’incendio scoppiato domenica sera probabilmente a causa della canna fumaria del ristorante a piano terra. Le indagini per chiarire la dinamica sono affidate ai vigili del fuoco che, dopo aver domato le fiamme, hanno inibito l’accesso alla casa mentre il ristorante è aperto e potrà riprendere la piena attività una volta installata la nuova canna fumaria. La famiglia, molto conosciuta, adesso è in cerca di alloggio nella zona di Luni per consentire ai bambini di frequentare le scuole senza eccessivi disagi. I servizi sociali del Comune si sono messi a disposizione attraverso il sindaco Alessandro Silvestri già la sera dell’incendio, pronti a reperire una camera di albergo, ma l’ente non ha disponibilità di appartamenti.