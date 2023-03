Alloggi Ers, prorogati i termini per fare domanda

Tempi lunghi per riuscire a compilare, con l’aiuto dei Patronati, la certificazione Isee da allegare alla documentazione. Per questo, per andare incontro alle necessità delle persone interessate a fare domanda per prendere in locazione a canone calmierato per un periodo di 25 anni uno dei 33 alloggi di edilizia residenziale sociale del progetto Botta in via Muccini, il settore Politiche sociali del Comune di Sarzana, con determinazione del dirigente 217 del 20 marzo, ha posticipato la scadenza del bando pubblicato quasi due mesi fa: sarà possibile candidarsi all’inserimento in graduatoria fino al 7 aprile (il termine era inizialmente al 24 marzo). Invariati i criteri sulla base dei quali sarà assegnato il punteggio. Necessario, per la partecipazione al bando, che l’Isee del nucleo familiare sia compreso tra i 14 mila e i 28 mila euro, ma anche "la non titolarità dei diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso". A influire positivamente sul punteggio finale sarà anche l’età dei richiedenti: favorite le giovani coppie under 40. Previsto maggior punteggio anche per i soggetti che devono lasciare l’alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o altro provvedimento giudiziario o amministrativo, a alcune categorie di lavoratori soggetti a frequenti spostamenti per ragioni di servizio e per lavoratori appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate.