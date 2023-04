All’Impavidi sbarca “Voci Nuove“

Un tuffo nel passato quando al teatro degli Impavidi si cercavano le promesse del canto. Una tradizione che tornerà grazie al progetto organizzato dall’agenzia Jlivegroup che ha scelto la città per una serie di eventi musicali che si terranno nel corso dell’estate. Tra le novità il concorso "Sarzana Voci Nuove" che si terrà in piazza De Andrè a luglio suddiviso in tre sezioni: Junior, Cover e Cantautori. Per info e iscrizioni alla gara consultare il sito all’indirizzo www.jlivegroupeventi.it. L’evento sarà presentato dal musicista Alberto Lagomarsini, Marco Leonetti speaker di Radio Incontro Pisa e dalla cantanta sarzanese Dejanira Giannarelli.

I premi in palio vanno da produzioni discografiche a buoni acquisto e una borsa di studio per i più piccoli interpreti. In giuria anche Stefano de Martino ideatore del "Premio Lunezia" e Loredana D’Anghera docente al conservatorio di Parma. L’agenzia Jlivegroup inoltre organizzerà il 15 giugno allo stadio "Miro Luperi" lo show del dj Gabry Ponte che farà ballare Sarzana ripercorrendo la sua carriera musicale dagli esordi di Blue fino ai successi internazionali degli ultimi anni. Biglietti in prevendita esclusiva nel circuito Vivaticket. I diversamente abili possono accedere anche contattando il promoter , all’indirizzo [email protected],com.