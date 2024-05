Allagata dialisi al San Bartolomeo: colpa della rottura di un tubo

Sarzana, 30 maggio 2024 – La mattinata non è iniziata con il piede giusto per chi, ieri intorno alle 7.30, dovendo già sottoporsi a dialisi al San Bartolomeo di Sarzana, si è trovato di fronte a uno scenario a dir poco inverosimile. L’acqua gocciolava abbondantemente dal soffitto, proprio come se all’interno dell’ospedale e con una giornata di sole, stesse piovendo. La causa dell’allagamento che ha interessato i locali antistanti l’ingresso in dialisi, è stata la rottura di un tubo per l’osmosi, come riferito dalla direzione di Asl 5. All’esterno della struttura il pavimento era bagnato, chiusa la porta per accedere agli ambulatori di Riabilitazione, Emodialisi e l’ambulatorio di Oncologia. Affisso all’esterno un cartello che indicava il percorso alternativo per accedere all’Oncologia. Sul retro dello stabile, un addetto alle pulizie con cestini, carta e bacinelle ha iniziato a raccogliere l’acqua che perdeva dal soffitto, per risolvere la situazione.

"Il problema si è verificato questa mattina alle 5.30 circa e, grazie all’intervento tempestivo di un tecnico specializzato, alle 7.30 era già stato risolto – ha specificato la direzione di Asl 5 – Abbiamo comunque iniziato la dialisi con 15 minuti di ritardo per permettere ai pavimenti di asciugarsi, in modo da garantire la massima sicurezza a pazienti e operatori. Sempre in quest’ottica è stato interdetto il passaggio degli utenti nel corridoio che conduce all’oncologia, comunque raggiungibile attraverso un percorso alternativo che si è provveduto a segnalare". Nel pomeriggio invece l’unico disagio rimasto sarebbe stato il blocco di entrambi gli ascensori pedonali, quindi non adibiti al trasporto di barelle "che si aprono nei locali che sono stati coinvolti dall’allagamento poiché si sta provvedendo ad un check tecnico per accertare che l’acqua eventualmente filtrata dal piano non abbia procurato danni al sistema di elevazione". Controllo che dovrebbe concludersi nel giro di poche ore. A commentare l’ennesimo "disagio per utenti e lavoratori" è stata invece la Cgil.

"Asl 5 intervenga per risolvere la situazione – ha commentato Luca Comiti, segretario della Cgil spezzina– I nostri ospedali cadono a pezzi e l’azienda usa l’avanzo di esercizio di bilancio, ben 3 milioni e mezzo di euro, per risanare i debiti del San Martino di Genova. Sarebbe opportuno utilizzare quelle risorse per manutenere le nostre strutture che definire fatiscenti è un eufemismo". Da ricordare che lo scorso 3 maggio a sollevare l’attenzione sul reparti Dialisi, oggetto dell’allagamento di ieri mattina, era stato il consigliere di Sarzana protagonista Andrea Tonelli che protocollando un’interrogazione indirizzata alla giunta Ponzanelli aveva chiesto di poter installare una pensilina di accesso al reparto per permettere ai circa 60 utenti dializzati che ogni giorno si recano al San Bartolomeo (e agli accompagnatori) di potersi proteggere dalle intemperie.