Alla Pa la protezione civile Nuovi mezzi e formazione "Pronti per ogni emergenza"

La Pubblica assistenza di Vezzano tra la miriade di impegni per migliorare la vita di chi soccorre, aggiunge anche il compito di Protezione Civile. E’ stata firmata pochi giorni fa la convenzione che suggella un rapporto di collaborazione tra l’associazione del soccorso vezzanese e il Comune che potrà affidare alcune attività all’associazione che affiancherà la squadra comunale già esistente e organizzata di volontari di Protezione Civile. Intanto la Pubblica Assistenza ha inaugurato un fuoristrada e si è dotata di due rimorchi che possono essere trainati e gestiti in base al tipo di emergenza, sia per i rischi idrogeologici che per modulo logistico inoltre ha una struttura mobile, un posto medico avanzato, con otto posti letto, una struttura modulare che in base al tipo di emergenza può servire da primo soccorso o ambulatorio mobile.

Tra gli strumenti in dotazione anche una tenda pneumatica gonfiabile che può essere utilizzata come ricovero in caso di evacuazione, e numerose attrezzature per il pompaggio dell’acqua: "Siamo partiti anche con un aggiornamento formativo a tutto il personale – spiega il portavoce e responsabile della squadra di Protezione civile della Pubblica assistenza Federico Guidi – per noi la formazione è sempre al primo posto per essere pronti e aggiornati a ogni tipo di emergenza che si presenti. In base al tipo di emergenza la nostra associazione sa rimodularsi e riorganizzarsi per affrontare le esigenze che possono verificarsi" . Tra gli ultimi interventi di rilievo effettuati dall’associazione vezzanese l’alluvione in Emilia, nelle Marche, il crollo del ponte Morandi, aiuto e sostegno alle popolazioni nei terremoti. C’è sempre bisogno di aiuto, di risorse umane e economiche: "La cittadinanza può sostenere tutte le nostre attività anche di protezione civile, anche solo con una firma – spiega il presidente Paolo Maregatti – in sede di dichiarazione dei redditi, rinnovo l’appello affinché entrino nuovi volontari di tutte le età".