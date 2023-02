Alex Britti fa tappa al Music Store Lunga amicizia con Beppe Finetti

Una visita a un vecchio amico al ritorno dalla applaudita esibizione a Sanremo. Il cantautore romano Alex Britti, dopo l’esibizione fuori concorso in coppia con il giovane Lda, è passato a salutare Beppe Finetti titolare del "Music Store" di via Muccini a Sarzana. Britti è un grandissimo chitarrista edè stato spesso cliente del fornitissimo negozio sarzanese instaurando un bel legame di amicizia con il titolare e collega chitarrista Giuseppe "Beppe" Finetti. L’occasione per un saluto è arrivata proprio grazie al Festival sanremese che ha portato sul palco del teatro Ariston il cantautore insieme a Lda, interpretando uno dei più noti successi di Alex Britti "Oggi sono io".