Albero cade sfiorando le auto. "Era marcio, servono controlli"

Sarzana, 25 ottobre 2023 - Ha fatto venire i brividi la caduta di un grosso albero nella strada che dalla Provinciale a Romito porta a Trebiano ieri mattina intorno alle 10. Per fortuna non passava nessuno, avrebbe potuto abbattersi su una casa o sulle auto parcheggiate vicino. A molti è tornato alla mente il pino nel parco di via Porcareda; un ramo, in una giornata fra l’altro soleggiata e priva di allerta, cadde addosso a un operaio in pausa pranzo, ferendolo gravemente. La gente chiede al Comune sopralluoghi capillari perché per a molti l’albero caduto è apparso malato, internamente ‘marcio’ hanno detto, ed era stato segnalato già qualche tempo fa. Sotto esame ieri anche altre due piante sulla stessa strada, sovrastanti i cavi elettrici, che sono state tagliate per evitarne la caduta.

E poi ci sono le richieste da parte degli abitanti di molte zone dove la vegetazione ormai la fa da padrone ma se non sfoltita, gonfia di acqua diventa pesante, come una mannaia per chi vi passa sotto. Richieste che vengono dai residenti del Monticello, che vorrebbero lo sfoltimento degli alberi, di via Garibaldi, da via Calesana dove un altissimo abete è ridotto ad uno scheletro ma svetta in mezzo ai palazzi. Tutte preoccupazioni che erano state manifestate al Comune anche in una riunione pubblica che si era tenuta in estate nel borgo storico.