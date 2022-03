Castelnuovo Magra diventerà ancora più verde: in regalo ai cittadini ben 150 alberi

Castelnuovo Magra (La Spezia), 30 marzo 2022 - Il paese diventerà più verde. Grazie alla donazione di una associazione impegnata sui temi ambientali il comune di Castelnuovo Magra ha ricevuto 300 alberi che per metà posizionerà in varie aree verdi pubbliche e giardini delle scuole mentre la parte restante verrà regalata ai cittadini che vorranno mettere a dimora nei propri giardini tigli, pioppi, salici oppure olmi durante manifestazione ’Adotta un albero’ che si terrà sabato.

L’operazione di piantumazione è già iniziata e sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, i cittadini potranno presentarsi al centro sociale per ritirare gli alberelli ricevendo i suggerimenti degli esperti su come farli crescere. In cambio dovranno però sottoscrivere l’impegno di curarli con attenzione. La donazione è dell’associazione H-Seeds di Christian Alioto e Shahrazad Sermattei che già in passato si era resa protagonista dell’organizzazione di giornate di pulizia sul litorale di Marinella coinvolgendo nella raccolta di plastica, legname e rifiiuti tantissimi amici e cittadini. La nuova iniziativa di rispetto per la natura si è tradotta sotto forma di albero. E così sono arrivate al centro sociale di Colombiera ben 300 piante giovanissime e pronte per essere messe a dimora, nei giorni scorsi prese in consegna dai volontari dell’associazione Amici del Giacò che si occuperanno insieme al personale dell’ufficio tecnico comunale e alcune aziende del territorio come la Cantine Lunae di Paolo e Diego Bosoni, Centro Agrario di Andrea Giammori e Morris Bertacchini e Agroalimentare Sarzanese di posizionarle in zone già individuate.

Le 150 piante verranno posizionate al centro sociale, area verde di via Pedemontana, asili e scuole per contribuire a rendere ancora più green il territorio. "Abbiamo previsto – spiegano il sindaco Daniele Montebello e l’assessore Luca Marchi – un percorso straordinario che andrà a infoltire la presenza di alberi. Inoltre 150 esemplari saranno regalati alle famiglie che vorranno contribuire al progetto". Il dono è di Christian Alioto e Shahrazad Sermattei dell’associazione H-seeds. "Se è vero – hanno spiegato – che siamo tutti responsabili dell’inquinamento del nostro pianeta, è altrettanto vero che ognuno di noi può divenire la scintilla del cambiamento. Le famiglie che adotteranno uno dei nostri alberi o i ragazzi delle scuole che parteciperanno alla campagna di piantumazione potranno riconoscersi nell’impegno di tutela, comunicando un messaggio e suscitando emozioni positive".