Alba drammatica a Luni Tenta di togliersi la vita Salvato dalla polizia

Deve la vita alla prontezza degli amici che dalla Sicilia hanno attivato la macchina dei soccorsi e agli agenti della Polizia di Stato che nell’attesa del personale medico hanno messo in atto la manovra sanitaria di sicurezza evitando che il ragazzo potesse soffocare. Un’alba davvero drammatica quella trascorsa in una struttura ricettiva della frazione di Luni Mare che ha visto protagonista un operaio siciliano, di 31 anni, che ha tentato il suicidio ingerendo del detersivo per indumenti. Ma prima di mettere in atto il disperato gesto lo ha comunicato ad alcuni amici a Gela con una videochiamata durante la quale si è mostrato mentre ingeriva il detergente liquido.

Dalla Sicilia è partita immediatamente la richiesta di aiuto arrivata però alla Questura di Massa che prontamente ha girato l’appello ai colleghi di Spezia quindi alla volante del commissariato di Sarzana in servizio notturno. Intorno alle 5 del mattino tra sabato e domenica gli agenti sono arrivati al Residence Italia trovando una situazione caotica. I colleghi di lavoro del ragazzo, tutti siciliani impegnati in un appalto in zona, evidentemente a loro volta allertati dagli stessi amici del giovane stavano tentando insieme all’addetto della struttura di aprire la porta della stanza da letto del 31enne senza riuscirci. Dopo qualche energico tentativo i poliziotti sono entrati trovando l’uomo a terra privo di sensi notando sul comodino un flacone di detersivo. La freddezza degli operatori di polizia e l’esperienza maturata nei corsi di primo soccorso li ha portati a mettere in atto la manovra Pls, ovvero la posizione laterale di sicurezza, consentendo al giovane di respirare liberandogli le vie aeree dai residui della schiuma che gli stava fuoriuscendo dal naso. Nel frattempo sono arrivati i militi della Pubblica Assistenza di Luni che hanno aiutato gli agenti a garantire le funzioni vitali dell’uomo senza però riuscire a registrare i parametri vitali in quanto il giovane era in preda a convulsioni e spasmi muscolari fino all’arrivo del personale del 118 che ha trasportato l’uomo all’ospedale Sant’Andrea della Spezia dove è ancora ricoverato in condizioni critiche ma per fortuna non in pericolo di vita.

Gli operatori di polizia hanno cercato all’interno della camera eventuali messaggi che potessero dare una spiegazione al gesto senza trovare nessun riferimento e neppure i colleghi di lavoro e neppure del personale in servizio al Residence sono riusciti a fornire spiegazioni.

Massimo Merluzzi