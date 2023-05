Al via passeggiata esplorativa Riaperto il sentiero del Bettigna dai mulini alle cascate naturali

Quella di domenica mattina sarà una passeggiata "esplorativa" per conoscere la zona e apprezzare il lavoro che i volontari delle Cascate del Bettigna hanno portato a termine in anni di impegno, passione e rispetto per la natura. Per domattina gruppo di lavoro ha organizzato un primo sopralluogo con partenza alle 10.30 dal centro sociale polivalente di Molicciara, distante pochi minuti a piedi dalla zona caratterizzata da uno spettacolare e suggestivo panorama immerso nel verde. La valle dei mulini e delle cascatelle naturali formate dal torrente è tornata a essere fruibile grazie all’impegno dei volontari che ha coinvolto nel recupero cittadini, tanti volontari , scolaresche ripulendo i sentieri, costruendo nuovi ponticelli in legno e camminamenti per agevolare la percorribilità in sicurezza. L’obiettivo, dopo la presentazione del lavoro di domani, si sposta su un progetto nuovo che sarà il tema centrale del convegno fissato per il 10 giugno alla sala conferenze del centro sociale patrocinato dal Comune. Il sogno nel cassetto dell’associazione infatti è quello di coinvolgere l’ente Parco di Montemarcello Magra Vara per riuscire a intercettare finanziamenti da investire nel recupero del mulino "Torchietto" che resta l’ultima testimonianza dell’attività volta nel passato dai mulini attraversati dall’acqua del torrente. Al convegno saranno presenti architetti, tecnici per sollecitare l’attenzione su un luogo che ancora tiene acceso il ricordo sulle origini contadine della zona e che negli ultimi anni caratterizzati dal Covid e dalle restrizioni, è tornato ad essere luogo di passeggiate e patrimonio collettivo.