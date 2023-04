Al via le letture al Museo archeologico

Riprendono domani, sabato, gli appuntamenti con la lettura, presentazione di libri e incontri con gli autori organizzati al Museo archeologico di Luni. Il filo conduttore dell’iniziativa dal titolo "Letture Lunensi" e delle conferenze organizzate alla sala del Casale Groppallo sarà il territorio e le tematiche affrontate dagli scritori e esperti. La rassegna preseguirà fino a maggio grazie all’impegno della direzione Musei Liguria e il Ministero della Cultura dedicate all’antica città di Luni e alla necropoli del Cafaggio nel Comune di Ameglia.

Dopo l’esodio con il Centro Studi Lunensi l’incontro di domani alle 16 sarà dedicato alla Necropoli del Cafaggio di Ameglia con Anna Maria Durante e Silvia Landi. Presenta Adriano Maggiani, Senior Researcher in Etruscologia e antichità italiche all’Università Ca’ Foscari di Venezia e vice presidente dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici. L’ingresso è libero sino a esaurimento posti, non è necessaria la prenotazione. I prossimi appuntamenti fissati nel mese di aprile saranno venerdì 21 con "La collezione di sculture antiche di Santo Varni" di Anna Maria Pastorino presentano Bianca Maria Giannattasio, già docente di Archeologia classica all’Università di Genova e Bruno Massabò, già Soprintendente Archeologo della Liguria quindivenerdì 28 aprile "Mosaici antichi in Italia. Regio settima Luni" di Lucia Gervasini, Silvia Landi. Presenta Simonetta Menchelli, docente di Topografia antica all’Università di Pisa.