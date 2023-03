Al via le iscrizioni all’asilo nido

Iscrizioni al nido comunale Fedolfi: dal 1° aprile via alla presentazione delle domande che potranno essere presentate fino al 31 maggio. Le istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente on line tramite mail alla cooperativa sociale Coopselios, all’indirizzo [email protected] Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio pubblica istruzione del Comune, impiegata Mirna Bianchi al numero 0187 1745811, o direttamente al nido al numero 0187 954130 dal lunedì al venerdì in orario dalle 13 alle 13.30, riferimento Raffaella Ferrari. Gli open day per visitare la struttura saranno organizzati a partire del 12 aprile fino al 23 maggio. I moduli si possono scaricare anche dal sito del Comune di Arcola o richiedere all’ufficio pubblica istruzione.