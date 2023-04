Al via la sesta edizione di ’Artisti in strada’ in via Bertoloni

La strada si apre agli artisti. Torna nel fine settimana dal 28 al 30 aprile la rassegna ’Artisti in strada’ organizzata in via Bertoloni dai commercianti dell’omonima via del centro storico cittadino che si avvale del patrocinio del Comune di Sarzana. La sesta edizione della rassegna artistica nata dall’idea degli esercenti darà spazio a pittori, scultori e creativi che nelle tre giornate mostreranno le loro tecniche e capacità in un grande lavoratorio all’aperto che sarà visitabile dalle 9 alle 20. Nel corso delle tre giornate della rassegna ’Artisti in strada’ via Bertoloni verrà chiusa al traffico veicolare con ordinanza formata dal comando della polizia municipale. Hanno confermato la propria partecipazione all’iniziativa, sempre molto seguita nelle precedenti edizioni: Silvy Ascone (disegno e pittura); Monica Baronti (ceramica); Franca Maria Bologna (pittura, riciclo creativo); Giacomo Cappetta (scultura in legno); Oriana Cattoi (pittura); Raffaele Cavaliere (scultura e pittura); Liliana Cavanna (macrame e pittura); Maria Chiocca (pittura); Giulia Ferrari (riciclo creativo di materiali da recupero); Giobatta Framarin (pittura); Nella Fruzzetti (pittura, lavorazione legno e rame); Lucia Giorgi (pittura); Graziella Giromini "Giò" (pittura); Gianni Gozzani (pittura); Lilly Jetti (pittura); Isabella Iardella (macramè e pizzo a chiacchierino); Mirella Luciani (pittura); Marzia Manzoni (ceramica); Ombrett Marchi (scultura in ceramica); Graziana Masetti (pittura e riciclo del legno); Cristina Mazzetti (pittura); Sonia Menghi (pittura); Roberto Merlino (pittura); Isabella Monti (pittura); Antonella Mezzani (pittografia); Tiziana Pietrini (pittura); Sabrina Raineri (pittura); Sergio Scantamburlo (pittura); Deborah Stocchi (pittura); Fabrizio Tognoni (pittura); Alessandra Vaccaro (florage).