Al via il Festival dell’inclusione Musica, dibattiti e divertimento alla due giorni di piazza De Andrè

E’ sempre una questione di "Spunti di vista". Per questo è doveroso parlarne e affrontarli guardando le varie realtà e adoperarsi per favorire i percorsi di inclusione e le relazioni sociali. Saranno due giornate intense, vivaci e davvero aperte a tutti quelle organizzate sabato e domenica in piazza De Andrè nel primo Festival dedicato all’inclusione organizzato dall’associazione di promozione sociale "Rasoterra" con il contributo del Comune di Sarzana. L’evento è stato presentato da Simone Ricciardi e Walter Ubaldi le anime dell’associazione che da anni grazie al loro progetto culturale avviato dal Lavoratorio Artistico di via dei Giardini, che comprende anche la radio web Radio Rogna e il laboratorio artistico "Con me", porta avanti con impegno il messaggio dell’inclusione. Insieme a loro i nuovi assessori Sara Viola e Giorgio Borrini. Una maratona quella di sabato e domenica che abbinerà, come nello stile dell’associazione, in un giusto mix tematiche sociali estremamente importanti all’ironia, genialità e concretezza. Ci saranno tavole rotonde, dibattiti, momenti di divertimento musicali e approfondimento anche grazie alla partecipazione di tanti esperti.

Nell’occasione verrà presentata anche la rivista cartacea "ConMegazine" composta da articoli, storie, cruciverba, interviste e immagini che racconterà l’attività dei ragazzi del Lavoratorio Artistico. Proprio il magazine e i ragazzi della redazione apriranno la rassegna sabato alle 17.30 a seguire "L’alfabeto dell’inclusione" con Claudia Bettati pedagogista e progettista (IsforCoop), Federico Emanueli (CoopSelios) responsabile casa famiglia Carpanedo, Roberto Di Martino (Cooperativa Lindbergh). Alle 20.45 Danzabilmente presenta lo spettacolo "Raccogliti" e intervista a Zahydee Barreto presidente dell’associazione Danzabilmente. Si chiude alle 22 con la musica del coro De Andrè fondato da Gloria Clemente protagonista insieme a Pietro Sinigaglia e Andrea Cozzani. Domenica si riparte alle 10 con il microfono aperto agli interventi per poi proseguire dalle 17.30 in compagnia di Rosy Sardella presidente Iras e Carlo Moisè astrofilo e a seguire Alessandro Quattrino e il progetto Leela e Edufest, l’architetto Francesco Frassinelli parlerà dell’esperienza del laboratorio "Diversamente Mobili" quindi alle 21 presentazione del libro "Una profezia attesa da anni" di Fabio Gabrielli con il quale dialogherà Alberto Brunetti di autismo La Spezia. Tutto il Festival sarà trasmesso in diretta su Radio Rogna.

Massimo Merluzzi