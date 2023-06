Al via il calendario di manifestazioni Laboratori, musica, libri e teatro Sarà una ricca estate per tutti i gusti

Taglio del nastro per il calendario estivo del territorio di Vezzano ieri sera alle 21 a Sarciara con il menestrello Bugelli. Eventi per tutti, grandi e piccini, in tutto il Comune per divertirsi e trascorrere una stagione spensierata. Un costo di poco più di 7 mila euro sarà l’ammontare per le iniziative che proseguiranno da giugno fino a tutto il mese di settembre. Fitto il calendario di giugno oltre a stasera alle 21 con Bugelli, il 15 si svolgerà un laboratorio con la cooperativa Zoe "Parole tra le dita" alle 17,30 al parco comunale di Bottagna. Festa patronale dei santi Pietro e Paolo il 29 a Fornola dalle 18,30 alle 21 con animazione e spettacolo di magia comica con il mago Joe, si prosegue venerdì 30 alle 17,30 in piazza Belvedere a Montallegro con la presentazione del libri ‘L’ultimo raggio di luce’ con Giorgio Neri.

Musica, narrativa e teatro saranno i motivi ricorrenti del mese di luglio a partire da martedì 4 alle 21 a Valeriano in piazza della chiesa dove sarà presentato il libro di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello ‘Un mondo nuovo, una speranza appena nata’, quindi il 6 alle 21 in piazza Benettini a Vezzano capoluogo aprirà la quinta rassegna ‘Un libro, una piazza’e la presentazione del libro di Marco Buticchi ‘Il serpente e il faraone’, per proseguire venerdì 7 nella chiesa romanica di Santa Maria e il concerto di Liguria delle Arti, quindi domenica 9 al parco della Fontanetta Cineambulante, martedì 11 al castello di Vezzano alto lettura animata e laboratori, sabato 15 alle 21 nel sagrato della chiesa ‘Monday big band’ concerto swing, giovedì 20 in piazza Castello proseguirà la rassegna ‘Un libro, una piazza’ con Vanessa Isoppo e Lara Ghiglione, sabato 22 ai Prati il tributo a De Andrè con i Kinnara, domenica 23 a Valeriano improvvisazione teatrale ‘ Alkatraz’, sabato 29 al parco di Bottagna alle 21 esibizione di scuole di ballo, danze caraibiche e serata cubana, chiude il mese di luglio domenica 30 Cineambulante in piazza del Popolo.

Quattro appuntamenti ad agosto: il 3 proseguirà la rassegna ’Un libro, una piazza ’con Beppe Mecconi; il 10 ancora cinema alla batteria di Buonviaggio; venerdì 11 serata di astronomia a Valeriano e sabato 26 cabaret con Max Galligani a Vezzano basso alle 21.

Settembre sarà dedicato ai laboratori, il 7 ai Prati e venerdì 8 a Corea si svolgerà la presentazione del libro ‘Le foglie ingiallite’ di Marco Raiti. Sempre nel mese di settembre si svolgerà la tradizionale sagra dell’uva e la festa di san Michele a Bottagna.

