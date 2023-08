Al via gli scavi a Ameglia: divieti e circolazione per la fibra ottica Ameglia sta per ricevere la fibra ottica, ma i lavori di posa necessitano la chiusura di strade e il divieto di sosta con rimozione coatta. Da lunedì 1 settembre fino a mercoledì 13 settembre, dalle 8 alle 17, verranno interessate le vie Leopardi e Maestà.