Al Tar contro l’ampliamento delle aree contigue

L’ampliamento dei confini del Parco di Montemarcello Magra Vara sono già oggetto di materia legale. L’idea di allargare le aree contigue ha sollevato le rimostranze di due società che stanno investendo in progetti di sviluppo proprio all’interno della piana di Marinella. Un lembo di terra che si estende nella tenuta di Marinella che non è mai stata inserita nel perimetro del Parco pur avendo controlli e limitazioni urbanistiche tipiche della zona speciale di conservazione. Nello scorso settembre la giunta di Regione Liguria ha però deliberato l’individuazione di due nuove aree contigue al Parco di Montemarcello Magra Vara nella piana di Marinella di competenza territoriale del Comune di Sarzana. Un passaggio che è già stato impugnato al Tar della Liguria da due società, la Care srl e la Sergiunca Società Agricola Srl che hanno intravisto nel procedimento avviato una potenziale lesione degli interessi delle società. I ricorrenti sono già attivi sul territorio in una serie di progetti di sviluppo turistico sostenibile collegato alla natura e alla tipologia della zona iniziando qualche anno fa con l’apertura di un maneggio su via Alta per proseguire con piani di valorizzazione della sentieristica, creando percorsi ciclabili e ippici per raggiungere il mare oltre alla realizzazione di strutture ricettive connesse nel versante al confine con il territorio amegliese. L’ipotesi dunque di un allargamento della fascia protetta del Parco di Montemarcello Magra Vara, secondo i ricorrenti, potrebbe ridurre la capacità di investimento e sviluppo. La giunta del Comune di Sarzana dunque ha autorizzato il legale Fabio Cozzani alla costituzione in giudizio per resistere al ricorso presentato al tribunale amministrativo della Liguria. m.m.