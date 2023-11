Al freddo i palazzi dell’Arte. Proteste nel quartiere Trinità

Le temperature sono scese in picchiata ma il quartiere è rimasto al freddo. Non è una situazione semplice quella vissuta dalle tante famiglie che risiedono nei palazzi di proprietà Arte in via Fani a Sarzana, nel quartiere della Trinità. In varie circostanze infatti gli abitanti hanno evidenziato le carenze strutturali di palazzi ormai datati e in alcuni casi bisognosi di interventi, anche interni agli appartamenti. Le ultime lamentele riguardano la mancata accensione dell’impianto di riscaldamento e per questo hanno rivolto sia a Arte che al Comune di Sarzana un appello.

"Non è tollerabile - scrivono - che a metà novembre ci troviamo in questa situazione. Se è vero che il freddo sta arrivando solo in questi giorni è comunque una sitazione prevedibile vista la stagione ma come tutti gli anni ci si ritrova sempre impreparati e di fronte a problemi. Quest’anno in più però c’è il fatto paradossale che abbiamo un impianto completamente nuovo, costato fior di quattrini e per cui la ditta preposta ha lavorato per tutti i mesi estivi anche con forti disagi ricaduti su tutti noi, ma nulla funziona". L’intervento all’impianto centralizzato è stato predisposto da Arte ma, secondo alcuni inquilini, i vecchi termosifoni non sarebbero adeguati. "Pretendiamo – concludono gli affittuari degli appartamenti – non parole di comprensione o giustificazioni ma che venga risolto il problema".